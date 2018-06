Guindaste será desmontado e Avenida Washington Luís permanece interditada

Pedro da Rocha e Luciana Vicente Fadon, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma das faixas da Avenida Washington Luís e a alça de acesso à Avenida Vicente Rao, na zona sul da capital, permanecerá interditada na manhã desta segunda-feira, 4, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A via está bloqueada desde a madrugada de sábado, quando uma carreta, que transportava um transformador elétrico com 92 metros de comprimento e mais de 400 toneladas, bateu em um muro do local ao tentar fazer uma curva.

Um guindaste havia sido montado pela Tomé, empresa responsável pelo transporte do transformador, no domingo, em uma das faixas da Avenida para a retirada da carreta. A CET informou que o guindaste não teve estabilidade o suficiente para efetuar a remoção e será desmontado na manhã de hoje. A empresa irá estudar como remover os obstáculos e não há uma previsão de quando a pista será liberada.

No momento do acidente, um poste foi atingido, interrompendo o fornecimento de energia na região por algumas horas. A CET aconselha ao motorista evitar a região e usar como alternativa a Marginal Pinheiros e avenidas adjacentes.