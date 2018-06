Guindastes vão desvirar barco que tombou em Manaus

Os bombeiros de Manaus, no Amazonas, aguardam a chegada de um guindaste que ajudará a desvirar o barco que tombou na tarde desta terça-feira, 21, para retomar as buscas a possíveis vítimas. O barco Karolina do Norte levava 185 pessoas a bordo e dois corpos de vítimas foram encontrados.

Veja também:

Pressa para puxar barco pode ter causado naufrágio em Manaus

Barco naufragou minutos após sair de Manaus, com 185 a bordo. Foto: Bruno Kelly/AmazonasPress

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos dois guindastes já está no local, perto do porto de Manaus. A procura por corpos de vítimas que podem ter ficado presos na embarcação deve ter início no fim da manhã desta quarta, segundo os bombeiros.

Pelo menos 131 pessoas foram socorridas com ferimentos leves. Deste total, 12 foram encaminhadas para abrigos, segundo a Defesa Civil do município. O barco saiu do porto do Centro de Manaus com destino a Santarém, no Pará. Os corpos de uma menina de 10 anos e de uma senhora, de 71 anos, já foram encontrados.

De acordo com a Defesa Civil, logo após sair do porto, o barco teve problemas mecânicos no conjunto do leme e foi levado para porto das catraias, na zona sul de Manaus. A embarcação foi erguida para o conserto com todos os passageiros a bordo e acabou tombando.