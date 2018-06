Gurgel diz que Arruda deve deixar cela da PF em abril Preso desde 11 de fevereiro na Polícia Federal, o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda poderá ser solto em abril. O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, afirmou que deverá pedir a libertação de Arruda após a PF ouvir todos os suspeitos e testemunhas do esquema de irregularidades no governo do DF. Os interrogatórios deverão ocorrer nos próximos dez dias.