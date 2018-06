Gushiken sofre derrota em ação contra revista O ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência Luiz Gushiken perdeu processo de R$ 300 mil contra a revista IstoÉ Dinheiro. A Justiça negou pedido de indenização de Gushiken, por reportagem que o apontou como mandante de desvio de dinheiro do Banco do Brasil para caixa 2 do PT. Ele foi condenado a arcar com honorários advocatícios de R$ 30 mil. Cabe recurso.