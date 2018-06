'Há 99% de chances de caixa-preta do voo 447 estar na cauda', diz associação

SÃO PAULO - Depois de uma reunião com o Escritório de Investigação e Análise (BEA, na sigla em francês), o presidente da Associação das Famílias das Vítimas, Nelson Faria Marinho, afirmou que "há 99% de chances de as caixas-pretas do voo serem retiradas junto com a cauda da aeronave". Isso porque, em qualquer avião, as caixas ficam instaladas nessa parte traseira da aeronave, que já foi identificada pelos robôs submarinos nas buscas, encerradas semana passada.

"É difícil que as caixas tenham saído de lá, porque ficam parafusadas", disse Marinho. "Mas só vamos ter certeza quando a cauda for retirada do fundo do mar". Dentro de três a quatro semanas, começa a operação de resgate das peças, que deve ser concluída até o dia 15 de junho. Os corpos localizados também serão recolhidos.

Agora, a associação discute com o BEA para onde vão os destroços e os corpos. O governo francês quer que tudo seja mandado para a França, onde as caixas-pretas seriam analisadas e os corpos, exumados.

"É um absurdo. Pernambuco tem um Instituto Médico Legal que poderia muito bem analisar o DNA dos corpos. E as caixas-pretas deveriam ser mandadas para um país neutro, como os Estados Unidos ou a Alemanha. A França é a fabricante do avião e dona da Air France, ela é parcial nessa investigação", afirma Nelson Faria Marinho, que deve se reunir com a presidente Dilma Rousseff na próxima semana para pedir a intervenção do governo no assunto.