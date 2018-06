Há crise no tráfico de drogas do Rio por causa das UPPs Há uma percepção de setores da sociedade de uma suposta crise na estratégia do programa de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Há uma crise sim, mas no tráfico de drogas no estado. Os criminosos sofreram um grande baque. Perderam dinheiro, poder e seu “pseudo status”. Ocorrem hoje tentativas – fadadas ao fracasso – do tráfico de entorpecentes de desestabilizar as UPPs, pois o Estado, por sua vez, não irá recuar diante da quantidade e qualidade dos ganhos da população fluminense.