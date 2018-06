Há leis de transparência que não são cumpridas Outras leis de transparência também são desrespeitadas. A de n.º 14.173, regulamentada em dezembro de 2006, não saiu do papel. Ela permite avaliação do serviço público e ajudaria a aprimorar o atendimento à população. Determina que se divulguem periodicamente indicadores de avaliação de qualidade dos serviços prestados pela prefeitura. Também não é cumprida à risca a lei que determina que subprefeituras, TCM e Câmara exponham no hall de entrada o orçamento do órgão.