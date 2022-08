Häagen-Dazs: sorvetes com substância tóxica custam até R$ 75 e estão na validade; saiba identificar

A empresa General Mills Brasil Alimentos Ltda. começou a recolher voluntariamente na quarta-feira, 17, quatro tipos diferentes do sorvete Häagen-Dazs após descobrir traços de uma substância tóxica no produto. Os produtos que estão sendo retirados de circulação variam de sabor, tamanho, data de validade e preço. O recall preventivo foi anunciado pela Agência Nacional de Vigilância Santitária (Anvisa).

Abaixo, entenda como identificar se você comprou algum dos sorvetes da Häagen-Dazs que podem conter a substância 2-cloroetanol (2-CE):

Sorvete Häagen-Dazs Belgian Chocolate : o sorvete de chocolate com pedaços de chocolate belga só terá apenas o pote de 415 g (473 mL) recolhido; outros tamanhos não tiveram a substância identificada. Essa versão é encontrada por preços que variam entre R$ 50 e R$ 75.

: o sorvete de chocolate com pedaços de chocolate belga só terá apenas o pote de 415 g (473 mL) recolhido; outros tamanhos não tiveram a substância identificada. Essa versão é encontrada por preços que variam entre R$ 50 e R$ 75. Sorvete Häagen-Dazs Macadamia Nut Brittle: o sorvete de baunilha com pedaços de macadâmia crocante terá tanto o copinho de 87 g (100 mL) quanto o pote de 415 g (473 mL) recolhidos. Os preços desse sabor específico podem variar de aproximadamente R$ 13 (para o copinho) a R$ 70 (pote).

Picolés: serão recolhidos o Vanilla Caramel Almond, feito com sorvete de baunilha e coberto por calda de caramelo salgado com chocolate ao leite e amêndoas; e o Cookies & Cream, de baunilha com pedaços de biscoito. Ambos têm 70 g (80 mL) e custam entre R$ 12 e R$ 18.

Validade: apenas os lotes com vencimento entre 16 de maio de 2023 e 29 de junho de 2023 serão recolhidos. Para verificar a data de validade, basta olhar no fundo da embalagem ou caixa, conforme a imagem abaixo.

O que é 2-cloroetanol (2-CE)?

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Santitária, o 2-cloroetanol (2-CE) tem sido identificado em diversos produtos alimentícios, e é comum ser associado à utilização de óxido de etileno (ETO), uma substância mutagênica (que pode provocar uma mutação nas células humanas) e carcinogênica (que provocam câncer).

Mas, no caso do atual recolhimento dos produtos da Häagen-Dazs, a contaminação teve origem na reutilização do solvente usado na fabricação do aroma, e não há relação com o uso de óxido de etileno (ETO), segundo a General Mills.

"Pelas informações científicas disponíveis, não há evidências até o momento que indiquem que o 2-CE tenha propriedades carcinogênicas (que podem causar câncer) e mutagênicas (que podem causar alterações capazes de provocar danos às células humanas), sendo desconhecidos, até o momento, seus impactos na saúde. Entretanto, não é possível descartar a sua genotoxicidade, ou seja, a possibilidade de causar alterações no material genético", informou a Anvisa.