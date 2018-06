Habeas corpus favorece ex-diretor de Assembleia

O ex-diretor-geral da Assembleia Legislativa do Paraná, Abib Miguel, foi beneficiado por habeas corpus concedido ontem pela juíza substituta do Tribunal de Justiça do Paraná, Lilian Romero. Ela alegou que a prisão preventiva foi determinada por uma vara que não tinha competência para o caso. Ele estava detido desde o dia 24 de abril, acusado de participar de um esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia por meio de nomeações de servidores fantasmas, utilizando-se para isto de diários secretos.