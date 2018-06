Hackers invadem duas vezes o site do PMDB

O site do PMDB nacional foi duas vezes atacado por hackers no final de semana. A primeira invasão ocorreu no sábado à noite. Durante toda a madrugada a página ficou em manutenção. Voltou ao ar ao meio-dia de domingo e sofreu novo ataque às 13h30. Os hackers deixaram a frase "o partido dos corruptos" estampada na homepage. E o internauta era automaticamente transferido a outro site com "40 propostas para o Brasil", endereçadas "aos corruptos de plantão", sobre educação, meio ambiente e economia.