Happy hour aos pés do Cristo Redentor O Trem do Corcovado lança na próxima quarta-feira um bilhete promocional para o fim da tarde, que dá direito a um happy hour aos pés do Cristo Redentor. Por R$ 10, cariocas e turistas poderão visitar o principal cartão postal do Rio nos horários das 17h30, 18 horas e 18h30, de segunda a sexta-feira, e ainda ganhar um chope, cerveja ou refrigerante. O retorno à estação dos Corcovado será só às 20 horas. O público-alvo do passeio são os cariocas que saem do trabalho no fim da tarde. "Durante o verão, o sol ainda está claro depois do expediente e todo mundo estica em algum lugar. Estamos propondo um happy hour diferente, admirando uma vista deslumbrante", explica Lucila Vieira, diretora executiva do Trem do Corcovado. O bilhete especial, que sai pela metade do preço cobrado nos outros horários, será comercializado até meados de dezembro, quando começa a alta temporada na cidade. As bebidas serão oferecidas no bar localizado no alto do Morro do Corcovado, a 700 metros de altura. "O pôr-do-sol visto lá de cima é inesquecível. Muitos cariocas adiam a visita e acabam não conhecendo o Cristo. Vale a pena reunir um grupo de amigos ou levar os filhos depois da escola, fugindo do trânsito na hora do rush", sugere a diretora. Durante trajeto que dura 20 minutos, o trenzinho passa por dentro da Floresta da Tijuca. A temperatura amena agrada aos que sofrem com o verão carioca. Inaugurado há um mês, o Espaço Cultural do Trem do Corcovado é outra opção para quem visita a estátua. Estão expostas relíquias, como a primeira locomotiva que levou passageiros ao Cristo, e painéis de fotos antigas que contam a história da estrada de ferro, a primeira ferrovia eletrificada do Brasil. O espaço fica na Rua Cosme Velho, nº 513, ao lado da estação do Corcovado, na zona sul.