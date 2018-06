Hard Rock foi um dos pioneiros O Hard Rock Cafe, que reúne restaurante, casa noturna e loja de produtos da logomarca, foi fundado em 1971, em Londres, na Inglaterra. A primeira loja brasileira surgiu no Rio, em 2000. Há dois anos, Belo Horizonte ganhou a sua unidade. O argentino radicado na Ilha das Bermudas Norberto Herrero, de 61 anos, foi o responsável por trazer as franquias brasileiras e as dirige até hoje. ''''Trazer o Hard Rock Cafe para o Brasil foi uma decisão óbvia, já que a marca é um ícone para o público brasileiro que viaja para o exterior'''', conta o empresário. Para ele, trata-se de um investimento seguro e a tendência é que as marcas estrangeiras se consolidem cada vez mais no País.