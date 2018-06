Hare baba, PMDB! Dentre os inúmeros motivos que, se imagina, afastam Lula da ideia maluca de um terceiro mandato consecutivo, o mais convincente é que ninguém aguenta tanto tempo nesse tipo de relação com o PMDB. Dizem, até mesmo, que o presidente vive no exterior para reduzir as chances de encontros a cúpula do partido, que lhe assegura a tal da governabilidade. Mas, agora mesmo, voltando com dona Marisa de uma semaninha bem longe do PMDB, "o cara" sabe que à sua espera amanhã em Brasília terá uma gigantesca fila de pedidos do principal parceiro da base aliada. E não há lembrancinha de free shop que satisfaça essa bancada! A turma quer, entre outras coisas, a diretoria do pré-sal e um plano B para a candidatura Dilma Rousseff - ou sabe Deus o que pode acontecer com a CPI da Petrobrás! Tudo bem, foi uma escolha do governo, mas não dá para conviver 12 anos com um negócio desses. Hare baba! E como! AMAR É... Num lindo dia em Istambul, Lula levou dona Marisa Letícia para conhecer o Estreito de Bósforo. A primeira-dama voltou corada do passeio. Só se fala disso em São Bernardo do Campo! NADA SÉRIO Aécio Neves está só ficando com o DEM! É, pelo menos, o que se diz em Belo Horizonte. Crédito de confiança Cá pra nós, o técnico Dunga fez quase tudo certo dessa vez! Dá até pra gente fazer de conta que Gilberto Silva e Josué não foram convocados. Ou não? Agora vai! Começaram a cercar o Palácio do Planalto com tapumes para obras. Pode ser, enfim, uma reforma, mas, em todo caso, é bom vigiar o prédio para ele não sumir! Se bem que o pessoal de lá prefere castelos. Mal comparando Tem pichação nova em Brasília: "Nossos deputados não são piores que os britânicos!" Parece, salvo engano, coisa encomendada pelo PTB. Quem dera! Se o milho transgênico for, como diz a turma da Via Campesina, "a tragédia do governo Lula", menos mal, né não?! Casca grossa Não dá mais pra ser bandido no Rio! Ontem mesmo, espancaram um que tentava assaltar os passageiros de um ônibus com revólver de brinquedo. A bem da verdade Justiça seja feita ao PMDB, a Igreja Católica na Irlanda cometeu barbaridades muito piores quando estava podendo. Zé Rodrix Os anos 70, enfim, acabaram!