"Harry Potter" leva milhares de crianças e adolescentes ao cinema Milhares de crianças e adolescentes estão lotando as salas para assistir ao filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, que estreou ontem em 474 cinemas do País. Ansiosas para conhecer a versão cinematográfica de um dos livros que viraram fenômeno de vendas em todo o mundo - a série já vendeu mais de 100 milhões de cópias e foi traduzida em 47 idiomas -, as crianças formam filas para comprar os ingressos antecipadamente e entrar nas salas. Baseado no primeiro livro da série escrita pela britânica J. K. Rowling, o longa-metragem transporta para as telas a história do órfão Harry Potter, um menino de 11 anos que ingressa na escola de bruxos de Hogwarts. Leia mais no Estadão