Hartung diz que não disputará eleição este ano O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB-ES), anunciou ontem que não deixará o governo para disputar as eleições deste ano. O anúncio foi feito durante lançamento de um livro sobre seu governo no Palácio Anchieta, em Vitória. "Renuncio a um projeto pessoal de disputar um novo mandato. Essa é uma decisão madura, até porque eu tinha plenas condições de seguir no caminho contrário. Trabalho iniciado deve ser concluído", disse o governador.