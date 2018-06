Haxixe, cocaína e crack apreendidos em favela de Diadema Drogas prontas para a comercialização foram apreendidas nesta terça-feira, 7, durante uma operação realizada pela Força Tática da PM, em Diadema. Os entorpecentes - 1.838 porções de haxixe, 2 mil papelotes de cocaína e 250 pedras de crack - foram apreendidos em um pequeno prédio do Núcleo Habitacional Nova Conquista, conhecido como Favela da Coca. A Polícia também apreendeu um livro-caixa, onde estavam marcados dados sobre compra e venda de narcóticos, balança de precisão, 10 caixas de bicarbonato - substância misturada à cocaína para aumentar o volume da droga -, entre outros produtos. O ponto de tráfico foi descoberto após informações recebidas pelo disque denúncia da polícia, por meio de telefonemas anônimos. Ninguém foi encontrado no local, onde também havia três objetos embrulhados em papel plástico, com características de se tratar de artefatos explosivos. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), especializado nesse tipo de atividade, chegou no local no final da noite desta terça e confirmou se tratar mesmo de material explosivo, que foi encaminhado para perícia. O dono do prédio, que afirmou ter alugado o cômodo para Isaura Machado Franco, foi preso para averiguação. A suposta inquilina não foi localizada pela polícia. De acordo com informações policiais, o homem detido pode esclarecer se a inquilina de fato está envolvida no tráfico ou é apenas "testa de ferro" de traficantes.