HC realiza exames de câncer na próstata no sábado A Clínica de Urologia do Instituto Central do Hospital das Clínicas, irá realizar no próximo sábado, 25, exames na população masculina, com idade entre 45 e 70 anos, para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os interessados deverão agendar consulta e obter senha pelo telefone 3236-3000. Os exames serão realizados no Prédio dos Ambulatórios na Avenida Enéas de Carvalho Aguiar, 155, próximo à estação Clínicas do Metrô.