Helicóptero cai em festa e deixa três feridos em Terra Boa (PR)

CURITIBA - Minutos após levantar voo para fazer um passeio panorâmico, um helicóptero caiu de 10 metros de altura em Terra Boa (481 quilômetros de Curitiba), no início da tarde de domingo, 7, durante a Festa das Nações, na cidade.

O acidente deixou três pessoas feridas, sendo que duas foram levadas para o Hospital Municipal São Judas Tadeu, no próprio município e um homem de 44 anos para um hospital de Campo Mourão. Logo após a queda, o piloto, cuja identidade não foi divulgada, fugiu.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas eram, além do homem de 44 anos, outro de 48 anos e uma criança de 9 anos. Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave estava com o Certificado Aeronavegabilidade (CA) cancelada desde setembro de 2012.

Em depoimento à imprensa, o investigador Rivelino Braz disse que o piloto teve medo de apanhar. “Ele deverá prestar depoimento na quarta-feira”, disse. Juntamente com ele devem comparecer o agenciador da empresa, que atua em Jussara, próximo ao município e que, por conta própria, segundo a polícia, resolveu prestar o serviço voo panorâmico durante a festa.