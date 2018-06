Helicóptero cai no mar em Mangaratiba (RJ)

Priscila Trindade, do estadão.com.br

Um helicóptero caiu no mar na tarde desta quarta-feira, 21, em Mangaratiba, município vizinho a Angra dos Reis, na região metropolitana do Rio, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Informações inicias apontam que o piloto foi resgatado por um barco de pesca. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

O acidente aconteceu por volta das 16 horas e, por volta das 17h50, equipes da corporação estavam no local à espera de que a embarcação atracasse no cais.