Helicóptero com turistas cai e pega fogo em Porto Seguro

Um helicóptero utilizado para vôos panorâmicos com turistas caiu e pegou fogo, nesta terça-feira, 8, por volta do meio dia, na cidade de Porto Seguro. Segundo o ibahia, o acidente aconteceu no momento da decolagem e a aeronave era do proprietário da barraca de praia Tôa-Tôa. De acordo com o comandante e piloto Fabiano Rufino, o helicóptero pendeu para o lado. Ele tentou corrigir a posição, mas a aeronave acabou tombando para o lado esquerdo e pegou fogo. Além do piloto, três passageiros estavam na aeronave. O piloto e as três mulheres tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital Luis Eduardo Magalhães. Segundo o proprietário da barraca Tôa- Tôa, Paulo Onishi, os passageiros foram medicados e já foram liberados. O Corpo de Bombeiros chegou ao local logo depois do acidente isolando a área. O incêndio foi controlado. As informações são do ibahia.