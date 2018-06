Helicóptero da FAB faz pouso de emergência em hospital no MS

Um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) fez um pouso de emergência no estacionamento do Hospital Regional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na tarde desta sexta-feira, 5. Os cinco tripulantes da aeronave tiveram ferimentos leves e passam bem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 14h30 e o helicóptero atingiu dois carros que estavam estacionados no local. Não havia ninguém dentro dos veículos no momento do pouso.

Segundo o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, os militares seguiam de Campo Grande para o interior do Estado, onde entregariam soro antiofídico para uma mulher que foi picada por uma cobra. Após o acidente, uma outra equipe levou o antídoto. A Aeronáutica está investigando as causas do pouso emergencial.