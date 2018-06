Helicóptero da Globo e prédio da prefeitura do Rio são alvo de disparos

SÃO PAULO e RIO - A TV Globo informou que o helicóptero da emissora foi atingido por três disparos na manhã desta segunda-feira, 24, enquanto acompanhava uma operação policial no Complexo de São Carlos, no Estácio, zona norte do Rio de Janeiro. Tiros também atingiram as vidraças do centro administrativo da prefeitura do Rio.

Armas e drogas são apreendidas durante a operação

Cerca de 150 homens de diversas delegacias especializadas participam da ação no Morro da Mineira. Houve intensa troca de tiros no momento que o helicóptero foi atingido. A prefeitura confirmou que balas estilhaçaram vidraças no 10.º e no 14.º andares, onde funcionam secretarias municipais. No horário, já havia funcionários trabalhando no prédio e houve pânico, mas todos ficaram abrigados no corredor até a ordem da equipe de segurança para que deixassem o prédio e ninguém se feriu.

Uma das cinco janelas de vidro foi do pavimento reservado ao gabinete do prefeito Eduardo Paes. Não se sabe se foram balas perdidas ou direcionadas à prefeitura. No fim da manhça, os funcionários aguardavam notícias no saguão do Centro Administrativo São Sebastião. Ainda não há informação saber se haverá expediente.

Em nota, a prefeitura reafirmou "seu apoio e sua confiança na política de segurança do governo estadual que, através do combate firme ao crime organizado e da pacificação, tem libertado milhares de famílias que viviam sob o poder de criminosos".

No Globocop, além do piloto, Antonio Ramos, estavam na aeronave a repórter Karina Borges e o operador de sistemas Roberto Mello Reis. Ninguém ficou ferido. "Pelo menos um dos projéteis atingiu a região próxima ao rotor de cauda da aeronave, modelo Eurocopter AS-350 B2, obrigando o piloto a realizar um pouso forçado no Aeroporto de Jacarepaguá", informou a emissora.

A Aeronáutica afirmou que a aeronave foi alvejada por disparos minutos após levantar voo, às 8h50; por volta das 9h20, o helicóptero pousou no aeroporto. Técnicos da 6º Delegacia de Polícia, de Cidade Nova, serão responsáveis pela perícia.

A polícia confirmou que realiza uma operação no Morro da Mineira para apreender drogas e armas. O helicóptero blindado da Polícia Civil também foi alvo de vários disparos, mas não foi atingido. Não há notícias de vítimas no local.

