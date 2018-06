Helicóptero do Corpo de Bombeiros cai durante resgate na Praia de Copacabana

RIO - Um helicóptero do Corpo de Bombeiros afundou neste sábado, 29, na Praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, por volta das 16h30m, durante a operação de resgate de um banhista. Quatro bombeiros estavam na aeronave, e um deles teria ferido uma das pernas na queda. O restante passa bem.

O acidente aconteceu na altura da Rua Siqueira Campos, em frente ao Posto 3. A proximidade com o posto de salvamento facilitou o resgate dos bombeiros e do banhista.

Não há informações sobre a gravidade da lesão do bombeiro ferido, mas as primeiras informações dão conta de que o profissional saiu mancando do mar.

O helicóptero perdeu altitude enquanto os bombeiros tentavam resgatar um banhista com dificuldades de chegar à areia. A aeronave encostou na água e depois afundou completamente.

Há informações desencontradas sobre a queda.Segundo a assessoria dos bombeiros, o helicóptero fez um pouso forçado. Já de acordo com o Grupo de Salvamento dos Bombeiros, o helicóptero caiu.