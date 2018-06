Helicóptero do Exército cai no Rio durante voo tático

Um helicóptero Esquilo do Exército Brasileiro caiu durante um exercício de pilotagem tática na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, a 130 km do Rio, na Região dos Lagos, pouco antes das 10h.

A aeronave era usada pelo Centro de Instrução de Aviação do Exército (Ciavex), localizado em Taubaté. Os dois tripulantes, um major e um tenente que não tiveram os nomes divulgados, sofreram escoriações moderadas e foram levados para o Hospital Central do Exército (HCE), na zona norte do Rio.

Segundo o Comando Militar do Leste, a aeronave se chocou com o chão quando fazia um tipo de voo tático bem próximo ao solo. As causas do acidente serão investigadas em inquérito aberto pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).