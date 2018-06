Helicóptero faz pouso de emergência Um helicóptero modelo Robinson 22, da Golden Fly Táxi Aéreo, fez ontem um pouso de emergência no Parque Ecológico do Tietê, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os dois tripulantes foram socorridos pelos bombeiros sem ferimentos graves. O 4.º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vai investigar as causas do acidente.