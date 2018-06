Helicóptero faz pouso forçado em Belo Horizonte

SÃO PAULO - Um helicóptero particular da empresa Ave Eventos fez um pouso forçado no bairro Havaí, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira, 2, na Rua Manila, esquina com a Rua Deputado Sebastião Nascimento. Quatro pessoas estavam a bordo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes ao local, o acidente causou grande vazamento de combustível. O acidente aconteceu por volta das 10h. Uma pessoa foi socorrida por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.