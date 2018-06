Helicóptero pega fogo antes de decolar em Minas Gerais

Um helicóptero modelo SK76, de grande porte, pegou fogo no momento em que se preparava para decolar no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira, 20. De acordo com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), o acidente aconteceu por volta das 7h37, quando a aeronave ia levantar vôo em direção à cidade de João Monlevade, no interior de Minas Gerais. Sete pessoas estavam a bordo, mas ninguém se feriu. Todos os passageiros e o piloto conseguiram abandonar o aparelho antes que as chamas se espalhassem. O fogo foi controlado por bombeiros que trabalham no aeroporto e a Aeronáutica deve investigar as causas do incêndio. O helicóptero atingido pelo fogo pertence a uma empresa que prestava serviços para a companhia Líder Táxi Aéreo.