Helicópteros realizam traslado de 16 corpos resgatados no mar

Os corpos passarão pela primeira etapa de identificação realizada por uma equipe de oito peritos da Polícia Federal (PF) e Polícia Civil assim que chegarem a Fernando de Noronha. Esta fase consiste na coleta de impressões digitais, material genético para exame de DNA e catalogação de pertences, como anéis, relógios, brincos e roupas. Os peritos trabalharão em um espaço montado pela Aeronáutica com mesas e contêineres frigoríficos.

As digitais serão enviadas à PF em Recife para cruzamento de dados e o material genético segue para laboratórios da PF em Brasília para exames de DNA, onde será confrontado com o material colhido dos familiares no Hotel Windsor, no Rio.