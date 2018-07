Helicópteros resgatam pescadores no Rio Dois pescadores ficaram feridos, quando o barco de 50 metros de comprimento em que estavam encalhou num banco de areia próximo à Restinga da Marambaia, na zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu às 23 horas deste domingo, mas os homens, com as pernas quebradas, só puderam ser resgatados na manhã desta segunda-feira por helicópteros. Vinte e um pescadores estavam no barco, especializado na pesca de atum, que seguia para a Ilha Grande, onde recolheriam iscas ? aquele tipo de peixe é capturado apenas em alto mar. As fortes chuvas e a densa neblina impediram que o mestre do atuneiro Europa, identificado apenas como Carlos, percebesse o banco de areia. Todos os tripulantes deixaram a embarcação e passaram a noite na praia. Uma onda arremessou os pescadores Alex Moreira, de 27 anos, e José Gabriel Vieira, de 37, contra o casco do atuneiro, quando eles tentavam chegar à areia. Eles tiveram fraturas nas pernas. De acordo com o dono do Europa, o português José Manoel Petito, de 46 anos, há 20 no Brasil, não houve avarias no casco do atuneiro. ?Graças a Deus os danos não foram maiores. O prejuízo financeiro é mínimo. Prejuízo maior é para os pescadores feridos?, afirmou. O Grupamento de Salvamento Marítimo (G-Mar) dos Bombeiros enviou, além de dois helicópteros, quatro embarcações para auxiliar no resgate do atuneiro. A tentativa falhou. Dois rebocadores seguiram para o local para liberar o Europa. O barco está a 50 quilômetros do G-Mar, próximo a uma área restrita do Exército.