Heloísa diz estar no encalço de Alckmin e da "majestade barbada" A senadora Heloísa Helena retomou os ataques a seus adversários políticos na noite desta quinta-feira em Fortaleza, em uma plenária para cerca de 130 militantes. Ela trajava chapéu de cangaceira, que ganhou em visita ao Mercado Municipal. "Agente tá crescendo na campanha e vendo a histeria lá no Palácio do Planalto", disparou, chamando os ministros de "empregadinhos de Lula". "A feira do chuchu disse que o nosso crescimento foi pequeno. A gente está em seu encalço (Alckmin), e depois no da majestade barbada", discursou. "Que gentalha maldosa, quês (sic) cabra ruim, só porque agente cresceu um pouquinho", concluiu. Mais tarde, em entrevista, se desculpou pela expressão histeria. "É um termo de quem tem problema de saúde, é coisa séria, não devia ter usado", disse. O deputado João Alfredo (PSOL-CE), que acompanhou os dois dias de intensa campanha no Ceará, não escondeu a admiração pelo fôlego da candidata. "Quando ela era criança, ela não chupou bico. Ela chupou pilha", brincou. No início da noite, Heloísa rumou para João Pessoa, na Paraíba.