Heloísa Helena ataca Lula e Alckmin A senadora Heloísa Helena, candidata presidencial do PSOL, acusou os candidatos do PT e do PSDB à presidência da República, respectivamente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, de serem "os dois lados da mesma moeda suja" e "moleques de recado do capital financeiro." A senadora está em Cuiabá com outros seis integrantes da CPI Mista dos Sanguessugas, mas fez declarações de candidata à Presidência da República. Perguntada em qual candidato à presidência votaria no segundo turno das próximas eleições, Heloísa Helena respondeu: "Mulher de pouca fé! Quem disse que eu não estarei no segundo turno? Não me jogue uma praga dessas". Em seguida, disse que espera conseguir vencer Lula e Alckmin, aos quais chamou de "dois gigantes".