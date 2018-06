Heloisa Helena diz que aprendeu a ser socialista na Bíblia A senadora Heloísa Helena (AL), candidata do PSOL à Presidência da República, condenou hoje as formas de socialismo já adotadas no mundo. Ela disse que aprendeu a ser socialista na Bíblia: "Lá diz que ou se serve ao amor ou ao dinheiro". Em discurso da tribuna do Senado, ela previu um destino dantesco para os que se apegam ao dinheiro: "Vão virar churrasco no inferno". A candidata disse que o socialismo por ela não é nenhum dos já tentados e afirmou ter certeza de que em vida não conhecerá o regime político que defende, "a maior declaração de amor já feita". A candidata queixou-se da campanha eleitoral. "No sábado, saí de Macapá por volta de uma hora da manhã, num calor de 40 graus, para descer no Rio Grande do Sul, onde fazia um frio danado. Isso num vôo com quatro escalas: Belém, Macapá, Brasília e São Paulo. Eu não tenho nenhum banqueiro para me ajudar com jatinhos". A senadora afirmou ainda que o governo Lula é formado por "gente mentirosa, farsante ideologicamente e cínica", porque afirma sempre que não dá para baixar os juros, pois isso provocaria fuga de capitais. "Façam isso. Quero ver se alguém vai aplicar dinheiro na Turquia", disse. Segundo os economistas a Turquia pratica a segunda maior taxa de juros do mundo. O campeão é o Brasil. Ela qualificou os R$ 180 bilhões de juros pagos pelo País como a "Bolsa Família Banqueiro" do governo Lula.