Heloísa Helena diz que herança do tio dobrou seu patrimônio A candidata do Psol à Presidência da República, senadora Heloísa Helena (AL), disse nesta quinta-feira que seu patrimônio pessoal duplicou nos últimos quatro anos porque recebeu um imóvel de herança de um tio. Com esse imóvel, foi possível comprar um sexto do apartamento que ela declarou ao fazer, ontem, o registro de sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A parlamentar declarou que precisou "chorar a morte do tio José Gama para ter um sexto de um imóvel". O imóvel - um apartamento de Marechal Deodoro, nas Alagoas - vale, conforme a declaração, R$ 62.260,00. Segundo o site do jornal Zero Hora, o patrimônio da senadora, que em 2002 ela declarou ser de R$ 59.996,00, subiu este ano, de acordo com os dados entregues ontem ao TSE, para R$ 121.136,14. Heloisa Helena lembrou que seus sigilos estão abertos desde o ano passado. Início de campanha no Rio A senadora escolheu o Rio de Janeiro para o início da campanha oficial. Ao lado de servidores federais que protestam contra o sucateamento do sistema federal de saúde, ela participa de uma caminhada pela Avenida Rio Branco no centro da cidade. Heloísa Helena não quis comentar a declaração de bens dos outros candidatos, incluindo a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo patrimônio dobrou nos últimos quatro anos. "Não vou falar sobre o que eu não tive condições de analisar melhor. Não quero fazer nenhum juízo de valor sobre isso. Quero falar das nossas propostas", disse a senadora. Ela pretende fazer do Rio, onde tem popularidade alta, um pólo de sua campanha. Segundo a Polícia Militar, 500 pessoas participam da passeata, que ocupa duas faixas da Avenida Rio Branco.