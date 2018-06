Heloísa Helena fala dos quatro eixos de seu governo A candidata do PSOL à Presidência da República, senadora Heloísa Helena (AL), afirmou nesta sexta-feira, 25, que seu programa de governo está pautado em quatro eixos essenciais para o País: a democratização da riqueza; das políticas sociais; da informação e da cultura; da terra e do espaço urbano. No início de sua participação na sabatina com candidatos ao Palácio do Planalto, promovida pelo Grupo Estado, ela disse que, como militante da esquerda democrática, gostaria de ver vitorioso no processo eleitoral suas concepções programáticas, visão de mundo de desenvolvimento econômico, sustentável e de inclusão social. A senadora destacou que, como mãe de família, deseja que o pleito deste ano tenha um caráter plebiscitário sobre questões fundamentais para a sociedade. "Eu gostaria, até porque eu sou igualzinha às mães de família brasileira, que ensinam seus filhos que é proibido roubar, que esta eleição tivesse caráter plebiscitário em quem compactua ou não, de forma explícita, cínica ou omissa com o banditismo político, com o parasitismo da máquina pública, com a corrupção do Estado brasileiro", comentou. No começo da sabatina, a candidata do PSOL voltou a reclamar do pequeno espaço que possui no horário eleitoral gratuito de rádio e TV em relação aos seus principais adversários, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB). "Dois outros candidatos tem 18 minutos no horário eleitoral e nós temos apenas minuto", disse.