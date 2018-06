A vereadora por Maceió e presidente nacional do PSOL, Heloísa Helena, disse ontem que não apoiará ninguém no segundo turno, nem para governador nem para presidente. "Não precisa que eu oriente o povo como votar. O PSOL vai se reunir para decidir o que vai fazer", disse. "Eu teria a obrigação de ficar como bicho do mato, em cima da árvore só vendo os "cabras" grandes se batendo lá embaixo, né? "