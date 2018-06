Heloísa Helena nega que haja déficit na Previdência Social A candidata do PSOL à Presidência da República, senadora Heloísa Helena (AL), negou que haja déficit nas contas da Previdência Social. "Tem buraco nas estradas, nas contas públicas, na roubalheira, mas não há buraco na previdência", disse. Heloísa afirmou que o problema do atual déficit da Previdência Social, da ordem de R$ 41 bilhões, é a Desvinculação das Receitas da União (DRU), que "saqueia", todos os meses, 25% das receitas da Previdência para utilização em outras áreas. Segundo ela, o último relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou que há superávit na Previdência Social. "A Constituição brasileira estabelece o conceito de seguridade social e suas contribuições, como Cofins, CSLL e CPMF. Trato esse assunto sob esse ponto de vista", disse. A senadora lembrou que a DRU perde validade em dezembro deste ano e que não será reeditada em seu governo. "Para mim, isso não é flexibilidade orçamentária na gestão pública", considerou. "Isso é saquear 25% da seguridade, pois o orçamento da área não é recomposto depois." A candidata citou ainda que o aumento do crescimento econômico e a formalização do trabalho ajudarão a recompor as contas da Previdência. Questionada sobre o que faria para estimular a contratação de trabalhadores, Heloísa descartou a possibilidade de diminuir ou acabar com benefícios. "A compensação para o setor produtivo deve ser feita com a redução da carga tributária, subsídios, crédito e parceria com os Estados, mas não com a flexibilização da legislação trabalhista", disse.