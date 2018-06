Heloísa Helena participa da sabatina no Grupo Estado A candidata do PSOL à Presidência da República, senadora Heloísa Helena, chegou por volta de 14h15 desta sexta-feira às dependências do Grupo Estado, onde participa da série de sabatinas promovida pelo grupo. A senadora veio acompanhada do assessor João Machado, e, poucos minutos antes do início da sabatina, pediu aos organizadores um doce, explicando que seus assessores não lhe informaram de que ela participaria de um almoço no Grupo Estado, e, portanto, aceitou a sobremesa - terrine de morango. A platéia que acompanha a sabatina é formada praticamente por jovens e um número bastante grande de mulheres.