Heloísa lamenta que PT tenha se arrependido por expulsá-la A melhora do desempenho nas pesquisas de intenção de voto (de 6% para 10%) deixou mais confiante a senadora Heloísa Helena, candidata do PSOL à Presidência da República. "Vou para o segundo turno", disse ela neste domingo, durante campanha em São Paulo. A senadora evita falar sobre uma eventual aproximação do PSOL com o PT, caso ela fique fora de um eventual segundo turno. O PT a expulsou há três anos e, ao que tudo indica, a negociação entre os dois partidos será difícil, já que a senadora deixa claro que ainda se ressente do episódio. Reportagem do jornal O Globo de domingo informa que integrantes graduados do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva incluído, arrependem-se da expulsão de Heloísa e outros militantes históricos do partido, como Ivan Valente e Chico Alencar. "É uma pena que se arrependam só agora, que tenho 10% das intenções de votos nas pesquisas", afirmou a candidata, depois de discursar para cerca de 400 micro e pequenos empresários durante o 7º Encontro Latino-Americano de Empresários Lojistas, em São Paulo. Segundo Heloísa, além da expulsão ela sofre de ataques e mentiras desde que se tornou candidata. "Espalharam no Nordeste inteiro que vou acabar com o Bolsa-Família, mas não vou bater boca com empregadinhos. Vou discutir propostas de forma civilizada", afirmou ela aos empresários presentes no evento. A senadora reiterou que não vai abolir o Bolsa-Família, mas que pretende reformular o programa. O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) acredita que as próximas pesquisas podem trazer mais um aumento nas intenções de voto para a senadora. "As intenções continuarão a crescer com a cobertura da campanha pela mídia", acredita. Vale do Paraíba A senadora esteve ainda em São José dos Campos para lançar sua candidatura na região do Vale do Paraíba. Pelo menos cem pessoas acompanharam a candidata, que chegou por volta das 14 horas no Parque da Cidade, onde acontecem as comemorações antecipadas de aniversário de São José. Demonstrando sempre muita simpatia, ela caminhou pelo parque por pouco tempo e seguiu para o acampamento Pinheirinho, local ocupado por aproximadamente sete mil sem-teto, em 2004. No Parque, a candidata agradeceu o apoio da população e disse estar satisfeita com o seu progresso nas pesquisas para eleição. Em seu discurso, ela colocou mais uma vez a má distribuição de renda como principal problema do País. Também disse que o Congresso deve cumprir seu papel de fiscal do povo para tentar mudar essa situação. Indagada sobre ser candidata por uma frente nova, a senadora afirmou estar confiante. No acampamento Pinheirinho, ela falou para cerca de mil pessoas e prometeu, caso seja eleita, integrar o acampamento ao seu plano de moradia, que almeja atender 1 milhão de famílias. "Quero erguer o primeiro tijolo nesse local". No final da tarde, Heloísa seguiu para a inauguração do comitê Frente de Esquerda, que terá sede em São José. Na segunda-feira, 24, a senadora prometeu fazer campanha nas portas das fábricas da região, para fortalecer sua candidatura no Vale do Paraíba. Segundo a coordenação da Frente, Heloísa Helena deverá fazer novas visitas ao Vale, buscando apoio da região, que tem um perfil industrial.