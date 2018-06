Heloísa responsabiliza Lula pelos "bandidos" do Executivo A candidata do PSOL à Presidência da República, Heloísa Helena, afirmou nesta quinta-feira, 10, que não há corrupção só no Congresso, mas no governo também, por responsabilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Heloísa fez o comentário no início da noite, horas depois da aprovação do relatório da CPI dos Sanguessugas, que acusou 69 deputados e 3 senadores de pertencerem à máfia das ambulâncias. "Os bandidos não estão só no Congresso, mas também no Executivo", disse Heloísa. "O Congresso é reflexo do Executivo desmoralizado, corrupto e que não trabalha", completou. Lembrada de que é congressista, ela insistiu: "Eu não tenho nenhum espírito de corpo com esse Congresso, que é uma instituição desmoralizada, servil ao Executivo e que funciona como anexo do Planalto". Depois de participar da votação do relatório da CPI dos Sanguessugas, Heloísa passou 4 horas e 48 minutos na presidência da sessão do Senado, sem sair de lá nem para ir ao banheiro. Ela abriu a sessão às 14 horas e a encerrou às 18h48, depois de liberar a palavra para os oradores para que falassem o tempo que quisessem, o que usualmente não acontece. Os horários dos discursos são rigidamente controlados quando há outro senador na direção dos trabalhos.