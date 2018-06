Henry Sobel é internado no Hospital Albert Einstein O rabino Henry Isaac Sobel foi internado na madrugada desta sexta-feira, 30, no Hospital Albert Einstein, no Morumbi, na zona Sul de São Paulo. Segundo boletim médico divulgado no início desta tarde, ele foi internado "devido a episódio de transtorno de humor, representado por descontrole emocional e alteração de comportamento". Ainda segundo os médicos, Sobel estava sob tratamento com medicamentos. "Por insônia severa, vinha fazendo uso imoderado de hipnóticos diazepínicos, causadores potenciais de quadros de confusão mental e amnésia". O rabino permanece em observação clínica, sem previsão de alta. O boletim foi assinado pelos médicos doutor José Henrique Germann, superintende do hospital, e o doutor Flávio Huck, médico assistente. Na quinta-feira, 29, foi divulgado que Sobel, líder da comunidade judaica de São Paulo, foi preso na sexta-feira passada nos Estados Unidos por acusação de furto de gravatas numa loja Louis Vuitton de Palm Beach. Em um esclarecimento, ele afirmou que "jamais" teve a intenção de furtar qualquer objeto em sua vida. Após a divulgação de sua prisão, ele pediu afastamento da presidência do rabinato da Congregação Israelita Paulista (CIP). Texto alterado às 13h25 para acréscimo de informações