Henry Sobel nega intenção de furtar qualquer objeto O presidente do rabinato da Congregação Israelita Paulista (CIP), Henry Isaac Sobel, de 63 anos, negou em nota divulgada nesta quinta-feira, 29, que teve a intenção de furtar qualquer objeto. ?Jamais tive a intenção de furtar qualquer objeto em toda a minha vida. Pessoalmente, estou habituado a enfrentar crises e acusações de que posso me defender. Só não posso admitir que tentem desqualificar os valores morais que sempre defendi?, afirmou Sobel. Ele foi preso na sexta-feira, 23, em Palm Beach, Flórida, acusado de furtar cinco gravatas de grife, uma delas na loja Louis Vuitton da Avenida Worth, conhecida como a Rodeo Drive (rua mais chique de Beverly Hills) da cidade. Depois da divulgação da notícia, ele pediu afastamento do cargo nesta quinta. No começo da tarde de quinta, Sobel negou veementemente as acusações para seus colegas da congregação e disse que tudo não passava de um ?mal-entendido?. O rabino ainda prometeu se explicar quando voltasse de Campinas, onde participava de um evento da comunidade judaica. O flagrante Um funcionário da loja Louis Vuitton acionou a polícia por volta das 12h30 (horário local), alertando sobre um consumidor suspeito. Uma câmera de vídeo flagrou Sobel roubando uma gravata. Nas proximidades da loja, um policial se aproximou de Sobel, que imediatamente negou ter roubado qualquer mercadoria. Avisado de que havia sido filmado pela câmera da loja, ele então admitiu ter furtado a gravata e se ofereceu a pagá-la. O rabino levou o policial até seu carro, onde o item estava guardado. Em uma sacola, a polícia encontrou gravatas das marcas Louis Vuitton, Giorgio´s, Gucci e Giorgio Armani, que Sobel admitiu também terem sido roubadas. Ele foi preso e levado no mesmo dia à Penitenciária Central de Palm Beach, local onde ficou o casal Sônia e Estevan Hernandes, bispos da Igreja Renascer, quando foi preso entrando nos Estados Unidos com US$ 10 mil não declarados à alfândega.