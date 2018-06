Heráclito, o brincalhão! A decisão da United Airlines de cobrar dobrado pelo bilhete do obeso foi o assunto de ontem no cafezinho do Congresso. No centro das atenções, o senador Heráclito Fortes teria advogado com ênfase em causa própria uma cota extra de passagens aéreas para parlamentares acima dos 100 quilos. Entendeu? Era uma piada, mas a bancada dos gordos foi aderindo à conversa e, não fosse a entrada inesperada em cena do senador Marco Maciel, teriam aprovado ali mesmo, com a barriga no balcão, uma equação de proporcionalidade entre a milhagem do benefício e o peso de sua excelência. Como se, fininho daquele jeito, o ex-vice-presidente fosse pagar meia para voar. Brincadeiras, à parte, a gordura é hoje o que mais chama atenção em Heráclito Fortes. O senador perde a graça à medida que ganha peso - repara só! Dia desses, ele disse que dar passagem para namorada bonita poooode, e ninguém riu. Talvez esteja precisando de algum tipo de ajuda. Deve ter uma diretoria que cuide desses casos no Senado. VARA DE FAMÍLIA É grave a crise! Nicéa Camargo não ofereceu um tostão de recompensa por informações sobre o paradeiro de Celso Pitta, que esteve ontem novamente foragido da Justiça por falta de pagamento de pensão alimentícia à ex-mulher. CASO PERDIDO "É nisso que dá não pagar pensão alimentícia!" Paulo Maluf, comentando a situação de seu sucessor em São Paulo Eles merecem! Corre na chamada sociedade civil o anseio por uma segunda chance aos seguranças da SuperVia flagrados espancando passageiros na estação de Madureira, no Rio. Quem sabe na diretoria do Congresso baseada no aeroporto de Brasília para auxiliar o embarque de parlamentares... Nada a ver Aviso a quem não está entendendo nada do grande barraco em curso na Fórmula 1: Briatore é uma coisa, difusor traseiro é outra! E não se fala mais nisso, OK?! Mera coincidência Calhou de Xuxa Meneghel divulgar as fotos de sua nova mansão na Barra da Tijuca justo na semana de lançamento do programa "Minha Casa, Minha Vida". A apresentadora não teve intenção de humilhar ninguém. Denúncia Acredite se quiser: já tem camelô nas cidades satélites de Brasília vendendo passagem aérea da Câmara dos Deputados a R$ 1,99. Ilha da fantasia E o Evo Morales, hein?! Sobreviveu nesta semana a uma greve de fome e a um atentado. Nem Fidel Castro em seus melhores dias passou por tantas. Não à evasão de privacidade É grande a torcida na Bahia para que Ivete Sangalo não frequente programas de TV durante a gravidez. Terra-bomba Pode ter sido atentado o terremoto no Afeganistão. Ou não, né?!