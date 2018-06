Herança de Quércia em jogo no PMDB Enquanto Gilberto Kassab faz seus cálculos, grupos do PMDB paulista já brigam por seu controle, deixado vago com a morte de Orestes Quércia. Um dos interessados é Baleia Rossi, apadrinhado de Michel Temer. Outro é Jorge Caruso, presidente em exercício, do grupo quercista. A expectativa é de que Caruso convoque nova eleição para fevereiro. Prefeitos quercistas já avisam que deixarão o partido se aliados de Temer vencerem.