Hipopótamos gêmeos fazem sucesso em zoológico próximo de Porto Alegre Os hipopótamos Policarpo e Poliana, filhos de Karenin e Farroupilha, completaram 1 ano nesta semana como uma das maiores atrações do Zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Os animais chamam a atenção desde o nascimento por serem gêmeos e por a mãe ter amamentado os dois sem rejeitar um deles, o que é raro. As notícias de que os gêmeos eram especiais e um concurso para a escolha do nome dos dois, feito por uma emissora de televisão, aumentou a popularidade dos irmãos. Hoje Policarpo e Poliana pesam cerca de 250 quilos e consomem 300 quilos de pasto e 10 de ração cada um, por dia. "Eles já são independentes, mas gostam muito de ficar na água, perto da mãe", observa o biólogo Renato Petry Leal. O Zoológico tem cerca de mil animais e recebe 400 mil pessoas por ano. Segundo Leal, os filhotes são os que mais encantam os visitantes.