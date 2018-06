Hoje é dia de sair e se divertir em SP

A festa continua, o show não pode parar. Quem perdeu ontem ainda tem mais um dia inteiro de programação cultural pela cidade. Aos que já estão no pique, nada de descanso: o roteiro dominical da 5ª Virada Cultural tem inúmeras atrações que valem a pena. Confira a programação completa da Virada Cultural Logo cedo, às 9 horas, o grupo pernambucano Cordel do Fogo Encantado é a atração da Avenida São João, com o propósito de fazer uma homenagem teatral, poética e musical ao povo nordestino. No mesmo palco, Zeca Baleiro tem apresentação prevista para o meio-dia - enquanto Fafá de Belém relembra todas as canções do disco Água, de 1977, no Teatro Municipal. Está marcado para as 15 horas, na Avenida São João, o esperado show dos Novos Baianos. Não devem faltar sucessos consagrados, como Acabou Chorare e Preta Pretinha. Também às 15h, no Teatro Municipal, Francis Hime apresenta, acompanhado pela Orquestra Experimental de Repertório, as canções do disco de 1973, batizado com seu nome. Às 18h, Maria Rita encerra a programação musical da São João, com um show que deve compilar material de seus três álbuns. Ao mesmo tempo, Beto Guedes canta no Teatro Municipal, faixa a faixa, todo o seu disco Alma de Borracha, de 1986. Fãs de Raul Seixas (1945-1989) ganharam um palco exclusivo neste ano, em memória aos 20 anos da morte do músico. Ao longo das 24 horas, todos os discos da carreira de Raul devem ser apresentados na Avenida Cásper Líbero, em ordem cronológica. Hoje, destaque para o álbum A Panela do Diabo, interpretado por Marcelo Nova e Os Panteras, às 16h45. Roqueiros terão seu espaço na Praça da República. Hoje devem acontecer ali shows de CPM 22 (às 10h10), Nação Zumbi (às 12 horas), Nasi (às 14) e Ike Willis com a The Central Scrutinizer Band (às 17h20), entre outros. Mas é claro que há mais do que música na Virada. Repete-se hoje às 7h55, às 11h40 e às 17h40 a apresentação Le Chant des Sirènes, do grupo francês Mécanique Vivante. O concerto mecânico, com sirenes, poderá ser ouvido em um raio de três quilômetros. Também ocorrem duas novas apresentações, às 9h50 e às 16h35, da companhia francesa Beau Geste, em que um bailarino dança sobre uma retroescavadeira, no Viaduto do Chá. Às 8 horas, no Jardim da Luz, um encontro de aficionados promete reunir 460 veículos antigos. Às 11h, no palco do Sesc Paulista, a peça Sertão no Meio do Redemoinho faz uma leitura contemporânea e urbana da obra de Guimarães Rosa (1908-1967), envolvendo ruas e praças de cidades paulistas. Fragmentos da obra do dramaturgo irlandês Samuel Beckett (1906- 1989) serão encenados em Esperando Godot, no Museu do Tribunal de Justiça, no centro, às 15 horas. Voltado ao público infanto-juvenil, a Cia. Druw traz para o Anhangabaú o espetáculo Lúdico, inspirado na obra do pintor russo Wassily Kandinsky (1866-1944). A ideia da apresentação é mostrar um passeio pelo universo da criação artística.