Hoje é o último dia para escolher o piso da Paulista Hoje é o último dia para os paulistanos escolherem qual será a nova calçada da Avenida Paulista. Até às 18h, quando a urna eletrônica que registra os votos será desativada, quem passar pelo Museu de Arte de São Paulo (Masp) ainda vai poder votar em uma das sete opções de piso - em quatro materiais diferentes -, escolhidas pela Associação Paulista Viva e pela Prefeitura para substituir os 65 mil m2 do maltratado mosaico português que recobre as calçadas da rua. As amostras estão no vão do museu. A divulgação do piso vencedor foi adiada para segunda-feira, ao meio-dia, em um dos auditórios do Masp. Leia mais no JT