Hoje tem samba A FESTA: Mário de Andrade assim descreveu o samba-de-bumbo, no fim da década de 30: "Enfileirados os instrumentistas, com o bumbo ao centro, todos se aglomeram em torno deste, no geral inclinados pra frente como que escutando uma consulta feita em segredo. É pois a coletividade que decide do texto-melodia com que vai sambar." Se quiser conferir, há a opção de ir até Pirapora do Bom Jesus, onde o carnaval já começou, ou dar um pulo hoje na Rua Girassol, na Vila Madalena, a partir das 14 horas, onde dona Maria Esther promete dar seu grito de carnaval.