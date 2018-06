Holambra registra 3.º homicídio em 18 anos A Polícia Civil de Holambra (a 125 km de São Paulo) registrou o terceiro caso de homicídio da história da cidade, que tem quase 18 anos. De acordo com o investigador Valdir da Silva, o assassinato da doméstica Josiane Fonseca, de 21 anos, com um golpe de faca, configura o segundo crime passional na história do município. Seu ex-marido, o tratorista Hildo Ribeiro, de 30 anos, é considerado suspeito e está foragido. Em janeiro, a cidade teve seu primeiro latrocínio (roubo seguido de morte).