Holandês preso na BA tentado embarcar com droga para Lisboa

Um holandês de 36 anos foi detido pela Policia Federal no último sábado, 11, no Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães, em Salvador, Bahia, tentando embarcar para Lisboa, Portugal, com cerca de 2 quilos de cocaína escondida no fundo falso de sua mala. O estrangeiro pretendia levar a droga até Bruxelas, na Bélgica.

De acordo com as autoridades, ele foi encaminhado à Superintendência da PF, onde está à disposição da Justiça. O preso deve responder por tráfico internacional de drogas, cuja pena varia entre cinco e 15 anos de reclusão.

Esta é a quarta apreensão de cocaína este ano no terminal, totalizando 12 quilos da droga.