Homem acusado de abusar de 30 menores é preso no Rio

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Sebastião de Souza Sueti, de 50 anos, apontado como o maior estuprador da Baixada Fluminense, no Rio, foi preso na madrugada desta quarta-feira, 29, na comunidade de Morro Alegre. Ele é acusado de abusar de crianças entre 5 e 10 anos de idade. O 'monstro da baixada', como é conhecido o acusado, já foi reconhecido por cerca de 30 pais e mães de vítimas, que estão prestando depoimentos no 61 ª DP (Xerém). O acusado será apresentado à imprensa às 11 horas na delegacia de Xerém. Pais, vítimas e integrantes do Ministério Público também estarão presentes.